Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann geschlagen und getreten – Gartenlauben aufgebrochen – Frau in Straßenbahn angegriffen

Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagabend in Gera ist einer der Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 22 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Leumnitzer Straße gerufen, weil ein 27 Jahre und ein 34 Jahre alter Mann aneinandergeraten waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der 34-Jährige den 27-Jährigen mit Schlägen und Tritten an und verletzte ihn. Nach der Tat haute der Angreifer ab, die Polizei konnte ihn allerdings finden. Der 27-Jährige musste medizinisch versorgt werden.

Sieben Gartenlauben aufgebrochen

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 15. bis 16. Juli ihr Unwesen in einer Kleingartenanlage in der Milbitzer Straße in Gera. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich unberechtigt Zutritt zur Anlage und brachen in der Folge insgesamt sieben Gartenlauben auf.

Es entstand Sachschaden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Polizei noch keine Angaben zum möglichen Beutegut der Täter machen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei zu zu wenden.

Straßenbahnhaltestelle beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr die Straßenbahnhaltestelle Thüringer Straße / E.Abbe-Straße in Gera beschädigt. Eine Glasscheibe der Haltestelle und der Fahrscheinautomat wurden beschädigt. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Mülltonnen in Gera brannten

Weil zwei brennende Mülltonnen gemeldet wurden, rückten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Bauvereinstraße in Gera aus. Die Feuerwehr löschte die Mülltonnen, die im Vollbrand standen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera wenden.

Zwei Schwerverletzte: Autofahrer „räumt“ in Gera drei Radfahrer ab und fährt weiter

Frau in Straßenbahn angegriffen

Eine 33-jährige Frau ist am Mittwoch in einer Straßenbahn in Gera angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war sie gegen 11.40 Uhr in der Straßenbahn (Linie 1) in Gera-Zwötzen unterwegs, als sie von zwei Fahrgästen, einem Mann und einer Frau, sowohl körperlich, als auch verbal angegriffen wurde.

Die Kriminalpolizei Gera sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, beziehungsweise die sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Straßenbahn befanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.