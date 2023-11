In Gera sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen (Symbolbild).

Mann greift Polizisten bei Kontrolle an und Einbrecher in Gaststätte – die Meldungen der Polizei Gera

Gera Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Gera bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese und weitere Meldungen.

Mann kassiert mehrere Anzeigen

Einsatzkräfte der Polizei Gera kontrollierten am Freitagabend gegen 20.10 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer in der Altenburger Straße in Gera. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 1,65 Promille alkoholisiert war. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Dagegen habe sich der Mann massiv gewehrt, heißt es in der Mitteilung. Er versuchte, einen Polizisten mit dem Ellenbogen ins Gesicht zu schlagen und ihn in die Hände zu beißen. Schlussendlich muss sich der 35-Jährige nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, sondern auch noch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit Kleinlaster unterwegs

In der Weidaer Friedhofstraße wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Lkw Iveco von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 Promille. Auch ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Opiate Amphetamin/Metamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbrecher in Gaststätte

Zwischen Donnerstag, 21.15 Uhr und Freitag, 14.15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Spielwiese in Gera ein. Die Täter entwendeten neben elektronischem Gerät auch eine Vielzahl an Spirituosen. Die Beamten der Geraer Polizei sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen zum Tatgeschehen ein. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Verwendung der Bezugsnummer 0287593/2023 bei der Polizei in Gera zu melden. Tel.: 0365 829 0

