In Gera ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann mit einem Messer am Rücken verletzt worden. (Symbolbild)

Messerangriff Mann in Gera nach Streit mit Messer am Rücken verletzt

Gera. Ein Streit hat in Gera zu zwei Verletzten geführt. Bei der Auseinandersetzung zückte einer der Männer ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Rücken.

In der Nacht zu Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen einem 22- und einem 23-Jährigen in der Trebnitzer Straße in Gera. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache gegen 1.20 Uhr aneinander. Zunächst hätten sie aufeinander eingeschlagen, dann soll der 23-Jährige ein Messer gezogen haben. Der 22-Jährige flüchtete daraufhin, wurde aber vom 23-Jährigen verfolgt, eingeholt und im Rückenbereich mit dem Messer verletzt. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei fand den 23-Jährigen, der mit zwei Promille stark alkoholisiert war. Da auch er verletzt war, wurde er zunächst medizinisch versorgt, eher in Gewahrsam kam. Der 22-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Kripo.

