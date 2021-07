Mann mit Messer bedroht 35-Jährigen - auf Campus randaliert - Holz und Hydranten gestohlen

Die Meldungen der Polizei für Gera und das umliegende Gebiet.

Mann mit Messer bedroht 35-Jährigen

Ein 35-Jähriger rief Montagvormittag gegen 8.20 Uhr die Geraer Polizei, um Anzeige wegen Bedrohung zu erstatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 35-Jähriger die Wohnanschrift des Mannes in der Leuchtenburgstraße aufgesucht hatte und ihn dort verbal bedrohte. Zudem führte der Täter ein Messer mit sich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt.

Reifen zerstochen

Sicherlich nicht zu Scherzen auferlegt war ein 26-jährige Peugeot Besitzer, als er Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr zu seinem in der Eiselstraße in Gera abgestellten Pkw kam. In der Nacht von Montag, gegen 17.10 Uhr, zu Dienstag zerstachen unbekannte Täter alle vier Reifen des Peugeot. Anschließend entfernten sich Verursacher unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Auf Campus randaliert

Unbekannte randalierten auf dem im Bau befindlichen Campus in der Burgstraße, so dass die Polizei nunmehr ermittelt. In der Zeit zwischen dem 9. und dem 12. Juli begaben sich die Unbekannten auf das Gelände und traten einen Bauwasseranschluss ab. Zeugenhinweise unter Tel.: 0365 / 829-0.

Dieb stiehlt Holz und Hydranten

Nach Ermittlungen zu einem Diebstahl in Gera sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach stahlen unbekannte Täter in der Zeit vom 9. bis 12. Juli in der Jacob-A.-Morand-Straße sowohl das Stammholz einer gefällten Pappel als auch einen frei zugänglichen Hydranten. Zeugenhinweise ebenfalls unter Tel. 0365 / 829-0.

Diebe auf dem Sportplatz

Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen auf dem Sportplatz in Rüdersdorf. In der Zeit zwischen dem 7. und dem 12. Juli hielten sich die Diebe am Tatort auf. In der Folge stahlen sie aus einem dort abgestellten Traktor ca. 20 Liter Diesel und aus einem abgestellten Radlader ca. 10 Liter. Des Weiteren demontierten sie vom Traktor ein schweres Zugmaul, ließen dieses jedoch in unmittelbarer Nähe am Tatort zurück. Zeugenhinweise ebenfalls unter Tel. 0365 / 829-0.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Betrugsmasche mit falschen SMS-Nachrichten im Raum Gera