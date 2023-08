Mann randaliert in Kneipe - BMW kollidiert mit Lieferwagen

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei vom Sonntag aus Gera.

Bei einem Unfall am Freitag gegen 16 Uhr ist in Frankenthal ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kollidierte ein BMW mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auslieferungs-Lkw. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Als der 59-jährige Fahrer des BMW ärztlich versorgt wurde, stellte die Polizei Atemalkoholgeruch fest. Der Mann hatte einen Wert von 1,66 Promille.

Durch die Kollision brach das Heck des BMW soweit aus, dass ein Audi im Gegenverkehr ebenfalls beschädigt wurde.

Mann randaliert in Geraer Kneipe

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Kneipe in der Puschkinstraße in Gera gerufen. Ein 30-Jähriger hatte sich nach Polizeiangaben Streit gesucht und wollte die Kneipe nicht verlassen.

Auch der Polizei gegenüber zeigte sich der Mann aggressiv und wurde, nachdem er versucht hatte, eine Person zu schlagen, in Gewahrsam genommen. Der mit 1,62 Promille alkoholisierte Mann muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs sowie versuchter Körperverletzung verantworten.

Mann flüchtet in Gera vor Polizeikontrolle und prallt gegen Ampel

Alkoholisiert unterwegs

Am Freitag um 22.35 Uhr stoppten Polizisten in der Nürnberger Straße in Gera einen 45-jährigen Skoda-Fahrer. Dieser roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Noch höher war die Alkoholisierung eines 63-jährigen Fahrradfahrers in der Reichsstraße in Gera. Als dieser um 20.48 Uhr gestoppt wurde, wies er 2,47 Promille auf. Auch er durfte nicht weiterfahren.

