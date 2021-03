Mann ruft Ex-Freundin aus deren Wohnung an: Polizei- und Feuerwehreinsatz

Mann ruft Ex-Freundin aus deren Wohnung an: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Ein impulsiver 41-Jähriger unterhielt sich in Gera am Freitag per Videotelefon mit seiner 27-jährigen Ex-Freundin, die zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause war, Dafür war jedoch der 41-Jährige unerlaubt in ihrer Wohnung zu Gast. Als sie dies bemerkte, informierte sie die Polizei, um den Eindringling aus entfernen zu lassen. Als die Polizei schließlich in der Ludwig-Jahn-Straße in Gera anrückte, wollte der Mann die Wohnung nicht verlassen, weshalb die Feuerwehr angefordert wurde.

Nachdem diese die Tür öffnen konnten und auch das Türschloss ausgetauscht war, wurde der Mann, der über den Polizeibesuch wenig erfreut war, aus der Wohnung verwiesen. Da er dem nicht nachkam, erfolgte seine Gewahrsamnahme unter lautem Protest, gespickt mit zahlreichen Beleidigungen gegen die Polizeibeamten. Gegen den Mann wurden letztlich Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Widerstandes und Beleidigung gefertigt.

Einbrecher flüchten vor Polizei und lassen Handy zurück

Um 2.40 Uhr ertönten in Gera-Lusan, im Bereich des Marktkarees in der Rudolf-Hundt-Straße, laute Geräusche, die eine Anwohnerin dazu veranlassten, die Polizei zu informieren. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten drei Täter mehrere Scheiben des Marktes zerstört und waren eingedrungen. Als sich die Polizei näherte, konnten sie jedoch flüchten. Der Einbruch und die Flucht erfolgten jedoch so hastig, dass die Drei zahlreiches Beutegut, Spuren und sogar ein Handy hinterließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet, dass sich weitere Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum gut einsehbaren Tatort und -geschehen machen können, über die Telefonnummer 0365-8291125 bei der Geraer Polizei melden.

Frau unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte um 1.50 Uhr einen Audi am Kreisverkehrs der L1081 nahe der Anschlussstelle Ronneburg an der A4. Wie sich herausstellte, war das mit einem Leipziger Kennzeichen versehene Fahrzeug nicht zugelassen und auch die Kennzeichen waren gestohlen.

Erschwerend kam hinzu, dass die 28-jährige Frau am Steuer keine Fahrerlaubnis besaß und ein Speicheltest bei ihr auf Amphetaminkonsum reagierte. Gegen die Frau wurden daher Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt, verbunden mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der berauschten Teilnahme am Straßenverkehr. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel konnte die Frau fortsetzen - allerdings nur noch zu Fuß.

Skoda mitten auf der Straße: Jaguar beim Ausweichen stark beschädigt

Samstag gehen 8 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Sachswitz und Dölau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jaguarfahrer einem entgegenkommenden grauen Skoda ausweichen musste. Der Skoda sei mitten auf der Straße gefahren. Durch das Ausweichmanöver entstand am Jaguar hoher Sachschaden. Der Skoda entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen melden sich unter 03661/6210.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen