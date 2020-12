Mann schießt mit Softair-Waffe auf spielenden Jungen

Mit einer Softair-Waffe hat in Gera ein Mann auf ein spielendes Kind geschossen (Symbolbild).

Gera. Ein Mann hat in Gera mit einr Softair-Waffe aus einem Fenster heraus auf einen spielenden Jungen geschossen.

Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr hat ein Mann in der Karl-Matthes-Straße in Gera aus einem Fenster heraus mit einer Softair-Waffe auf ein spielendes Kind geschossen.

Er traf den Jungen, der dabei jedoch nicht verletzt wurde. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schnell ermitteln. Es handelt sich um einen 27-Jährigen, in dessen Wohnung auch die Softair-Waffe gefunden und sichergestellt wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Ehepaar entkommt Flammen in Gera-Dürrenebersdorf

Vergewaltigung auf Gaststätten-Klo in Gera: Haftstrafe für 28-Jährigen beantragt