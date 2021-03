Mann schlägt in Gera Autoscheibe ein und hört anschließend Radio

Gera. Ein 19-Jähriger hat in Gera für einen Polizeieinsatz gesorgt, nachdem dieser die Scheibe eines Autos eingeschlagen hatte, um sich anschließend hineinzusetzen und Radio zu hören.

Am frühen Samstagmorgen rief ein Zeuge bei der Polizei die Gera an, weil er eine männliche Person beobachtete, die in der Roschützer Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen habe und nun in dem Fahrzeug sitzt.

Die vor Ort eintreffenden Polizisten stellten tatsächlich ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. In dem Fahrzeug saß Jugendlicher mit freiem Oberkörper. Er hatte die Standheizung angemacht und hörte über das Radio Musik.

Der unter Betäubungsmittel stehende 19-Jährige Mann wurde aufgrund des Verdachts auf eine Unterkühlung zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.