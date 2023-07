Mann springt bei Flucht vor Polizei in Gera vom Balkon

Gera. Die Polizei musste wegen eines 36-Jährigen in Gera zweimal ausrücken. Beim Fluchtversuch verletzte er sich schwer.

In der Clara-Zetkin-Straße kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem 36-jährigen Mann und einer Frau, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Nach den Angaben der Polizei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und näherte sich mehrmals bedrohlich den Polizisten, weshalb Pfefferspray eingesetzt und der Mann zu Boden gebracht wurde. Trotz massivem Widerstand konnte der Mann schließlich überwältigt werden. Er verletzte sich hierbei, weshalb ein Rettungswagen gerufen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen.

Noch in der Nacht, gegen 23 Uhr, kamen erneute Polizeistreifen wegen des Mannes zum Einsatz in der Friedrich-Engels-Straße. Wie die Polizei mitteilt, griff er die Beamten an und sprang selbst vom Balkon des 3. OG auf den Balkon des 2. OG, wobei er sich schwer verletzte. Der 36-Jährige schien sich im psychischen Ausnahmezustand zu befinden.

Als er die Beamten in der Wohnung des 2. OG bemerkte, bewarf er sie mit diversen Gegenständen. Laut Polizei sprang er letztlich auf das von der Feuerwehr aufgespannte Sprungtuch und konnte dort gestellt werden. Erneut leistete er massiven Widerstand. Schlussendlich wurde er in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen 36-Jährigen wurden eingeleitet.

