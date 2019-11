Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann stürzt in Gera aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Ein 42-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Gera aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen gegen 21.30 Uhr die Rettungsleitstelle informiert, dass vor einem Wohnhaus in der Bielitzstraße ein verletzter und nicht mehr ansprechbarer Mann auf dem Boden liegt. Unverzüglich seien Rettungskräfte, Feuerwehr und POlizei zum Einsatzort ausgerückt. Vor Ort habe sich die Meldung bestätigt; der schwer verletzte Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann aus großer Höhe aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses gestürzt. Die genauen Umstände sind noch unklar, ein Fremdverschulden kann bisher aber ausgeschlossen werden, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.