Mann wird beraubt und kann fliehen - Radfahrerin im Krankenhaus

Gera. Die Meldungen der Polizei für Gera

33-Jähriger bestohlen: Mann kann fliehen

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen nach einer Raubstraftat gegenüber einem 33-Jährigen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach Auskunft des Geschädigten befand sich dieser am 15. August gegen 3.45 Uhr in der Enzieanstraße / Schülerstraße, als er von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Da der 33-Jährige dies verweigerte, griffen sich die Angreifer das Portemonnaie gewaltsam. Dabei verletzten sie ihr Opfer leicht. Glücklicherweise gelang dem Geschädigten die Flucht. Die Kripo sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 8234-1465.

Nach Sturz ins Krankenhaus

Aus noch ungeklärter Ursache stürzte eine 69 Jahre alte Radfahrerin am Sonntag, als sie gegen 15 Uhr im Bereich Am Stern, Richtung Naulitzter Straße unterwegs war. Ein Passant fand die Frau verletzt am Boden liegend und informierte die Rettungsleitstelle. Die 69-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Buntmetalldiebe in Lagerhalle

Die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Lusaner Straße in Gera hat seit Sonntag die Geraer Polizei eingeleitet. Offenbar in der Zeit vom 8. zum 14. August verschafften sich unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle. In der Folge öffneten der oder die Täter mehrere Innentüren und stahlen diverse Kupferkabel alter Maschinen. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen unter 0365 / 829-0.

Schaufensterscheibe beschädigt

Die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Geraer Humboldtstraße geriet ins Visier unbekannte Täter. Diese beschädigten die über 2,5 x 1,8 Meter große Scheibe, so dass diverser Sachschaden entstand. Ins Geschäft selbst drang niemand. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht Zeugen.

Rasentrimmer gestohlen

Einen Rasentrimmer stahl ein bislang unbekannter Täter, als er in der Zeit vom 14. August (ca. 13 Uhr) zum 15. August (ca. 8 Uhr) gewaltsam in eine Lagerhalle in der Wiesestraße in Gera eindrang. Zudem verursachte der Einbrecher bei seinem Vorhaben diversen Schaden. Die Geraer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 0365 / 829-0 entgegen.

