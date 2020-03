Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann zersticht Reifen - Einbruch misslingt - Polizeieinsatz wegen verwirrtem Mann

Einbruch in Zschochernstraße misslingt

Die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Geraer Zschochernstraße hat seit Mittwoch die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein bislang unbekannter Täter bereits in der vergangenen Woche (6. März) in die Räumlichkeiten des Geschäftes einzudringen, was jedoch misslang. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Mann zersticht Reifen

Zeugen beobachteten Mittwochabend gegen 22:10 Uhr einen Mann, welcher sich an einem in der Geraer Salzstraße geparkten Honda zu schaffen machte, indem er bei diesem zwei Reifen zerstach. Zudem beschädigte der Mann die Glasscheibe einer Hauseingstür und rannte anschließend davon.

Die Beamten stellten den inzwischen namentlich identifizierten Tatverdächtigen, einen 33-jährigen Mann, kurz darauf in einer Gartenanlage fest. Da der mit knapp 3 Promille alkoholisierte Mann in einer für sich ausweglosen Situation zu sein schien, wurde er schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der verübten Sachbeschädigung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verwirrter Mann schläft barfüßig im Zug

Die Bundespolizei traf am Donnerstag in einem Zug der Erfurter Bahn von Saalfeld nach Gera auf einen barfüßig schlafenden Mann. Sie teilte mit, dass ein Mann raucht und keinen gültigen Fahrausweis vorweisen kann. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und machte auf die Bundespolizisten einen verwirrten Eindruck. Auf Nachfragen der Beamten, ob er berauschende Mittel konsumiert hatte, entgegnete er: „Ich habe einen guten Joint geraucht“. Die Beamten nahmen Ihn mit auf die Dienststelle und beschlagnahmten weitere szenetypischen Utensilien. In der Folge wurde ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Nach Ende aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann von der Dienststelle entlassen werden.