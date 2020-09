Das Einsturzgefährdete Haus Turmstraße 40 in Weida.

Marodes Haus soll in Weida abgerissen werden

„Louis Funke - Baumeister anno 1907“ steht an der Fassade des einsturzgefährdeten Hauses Turmstraße 40 in Weida. Baumeisterlich ist an dem seit vielen Jahren leerstehenden Haus inzwischen nichts mehr.