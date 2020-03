Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masern-Immunität in Geraer Kitas ohne Ausnahme Pflicht

Corona ist in aller Munde und verbreitet große Unsicherheiten in der Bevölkerung. Doch über ein ganz anderes Virus müsste viel häufiger geredet werden: die Masern. Hochansteckend und nicht selten mit tödlichem Verlauf, sind sie gerade für die Kleinsten unter uns deutlich gefährlicher und in Deutschland lange noch nicht ausgemerzt. Seit Sonntag gilt deshalb eine strenge Impfpflicht für Kinder ab dem ersten Lebensjahr, die Kindergärten oder Schulen besuchen, ebenso für dort arbeitendes Personal. Ein Rundruf bei großen Kita-Trägern in Gera zeigt, wie die Einrichtungen das Gesetz umsetzen.

Der Awo Stadtverband Gera e.V. hat seine Kita-Ordnung überarbeitet. „Wir haben den Passus zur Impfpflicht angepasst“, sagt Geschäftsführer Michael Hoffarth. Er erklärt, dass bei Neuanmeldungen von Kindern der Impfnachweis erbracht werden muss, sonst kämen weder Vertrag noch Aufnahme zustande. Das habe es leider auch schon gegeben. „Wir können das Risiko nicht eingehen, schließlich haben wir Verantwortung für alle Kinder in unseren Einrichtungen“, begründet er das Vorgehen. Um Eltern auf die seit 1. März geltende gesetzliche Pflicht zur Masernschutzimpfung für Kinder in Kitas und Schulen hinzuweisen, haben die Einrichtungen der Träger entsprechende Aushänge an den schwarzen Brettern angebracht. Foto: Marcel Hilbert Auch der DRK Kreisverband Gera-Stadt e.V. hat alle Eltern informiert und lässt sich von den Mitarbeitern die Impfpässe vorlegen. Mit Impfgegnern hatte man es hier noch nicht zu tun. Bei Neuanmeldungen habe man noch keine Aufnahmen verweigern müssen, weil der Impfnachweis ausblieb. „Aber wir müssen auch im Auge behalten, dass für die Kleinsten die nötige zweite Schutzimpfung vorgelegt wird, sobald sie erfolgt ist“, spricht Vorstandsvorsitzender Michael Scholz von einer zusätzlichen Kontrollpflicht der Träger. Er hält das neue Gesetz für richtig, setzt aber auch auf die Kraft der Überzeugung und die Vernunft aller Eltern, sich dieser Impfpflicht nicht zu widersetzen. Es könne schließlich nicht angehen, dass nicht geimpfte Kindern alle anderen mit in Gefahr brächten. Sollten Eltern oder auch Mitarbeiter von einer Verweigerungshaltung trotzdem nicht absehen, habe das leider Kitaplatz-Kündigungen zur Folge beziehungsweise arbeitsrechtliche Konsequenzen. Beim Johanniter e.V. Regionalverband Ostthüringen geht man ähnlich mit dem Thema um. Mitte März organisiert der Träger einen Qualitätszirkel, der die Kita-Leitungen gesondert informieren wird, wie sie mit Unterstützung vom Jugend- und Gesundheitsamt Eltern von der Impfpflicht überzeugen können. Für ab 1. März neu aufgenommene Kinder ab einem Jahr startet eine Betreuung definitiv erst nach dem Nachweis der Masern-Immunität. „Wir nehmen nur Kinder auf, deren Impfschutz belegt ist“, heißt es. Für Kinder unter einem Jahr muss der Impfnachweis mit dem ersten Geburtstag vorgelegt werden. Für Kinder, die schon länger in die Einrichtung gehen, hat der Gesetzgeber eine Frist bis 31. Juli 2021 festgelegt, bis zu der Eltern den Masernimpfschutz nachweisen müssen. Passiert das nicht, wird der Kita-Besuch untersagt. Bei Pflichtverletzung drohen Ablehnung und Bußgeld In allen Fällen, in denen ein Masernimpfschutz nicht nachgewiesen werden kann, haben alle Kita-Träger Meldungen an das Gesundheitsamt zu machen, denn nicht erbrachte Nachweise stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Den Eltern drohen Bußgelder bis zu 2500 Euro. Sollte ein Masernfall in einer Einrichtung auftreten, droht den Kindergärten eine temporäre Schließung. Dass ein solches Szenario nicht unrealistisch wäre, lassen die Impfquoten vermuten, die die aktuelle Sozialstatistik der Stadt Gera aufführt. Dort ist von einem negativen Trend die Rede, der auch die Masernimpfung betrifft. Im Vergleich 2010/11 waren noch deutlich mehr Kinder gegen die ansteckende Infektionskrankheit geimpft als 2017/18.