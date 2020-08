Matchbox-Dieb - 56-Jährige ohne Fahrerlaubnis, aber mit Anhänger

Matchbox-Dieb

20 Matchbox-Autos und zwei Rucksäcke zählen zum Beutegut eines bislang unbekannten Diebes. Dieser verschaffte sich in der Zeit von Montag zu Dienstag gewaltsam Zutritt zu den Kellern zweier Anwohner aus der Paul-Felix-Straße in Gera und griff sich deren Sachen. Unerkannt konnte er schließlich das Mehrfamilienhaus verlassen.

Mit 2 Promille auf dem Rad unterwegs

Kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch einen 24-jährigen Radfahrer in der Georg-Büchner-Straße in Gera. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Test zeigte schließlich 2 Promille an, so dass die Weiterfahrt als beendet erklärt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

56-Jährige ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Polizeibeamte kontrollierten Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr im Ortsteil Kleinwolschendorf die Fahrerin (56) eines Nissan samt Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass die 56-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Demzufolge wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

