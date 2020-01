Matthias Weibrecht im Interview über Stolpersteine in Gera

Matthias Weibrecht widmet sich seit 2008 den Stolpersteinen. Jenen Messingplatten im Straßenpflaster, die an Menschen erinnern, die während des Faschismus verfolgt, ermordet, deportiert oder in den Tod getrieben wurden. Zum internationalen Holocaust Gedenktag am 27. Januar – dem Tag der Befreiung der Gefangenen des Konzentrationslagers Auschwitz – hat er sich mit unserer Redaktion unterhalten.

Am 28. November 2019 wurden erstmals drei Stolpersteine vor der ehemaligen Kammgarnspinnerei Clad in der Brunnenstraße 2 in Ronneburg verlegt. Zudem wurden im November in Gera elf weitere Steine installiert. Foto: Archiv-Foto: Peter Michaelis

Herr Weibrecht, warum engagieren sie sich in diesem Projekt?

Von meinen Eltern erfuhr ich, dass es in Gera einmal eine große jüdische Gemeinde von 500 Mitgliedern gab. Das wurde nachdem Lesen von Werner Simsohns „Juden in Gera I-III“ noch viel deutlicher. Dort las ich die Namen Lichtenstein, Löwenstein, Meyerstein, Rose und Schalscha. Namen ehemaliger Hausbewohner der Zschochernstraße 32. Als in diesem sogenannten Judenhaus 1939 eine Wohnung frei wurde, zogen meine Großeltern aus dem Rheinland mit sechs Kindern ein. Die vorherigen Mieter, das Ehepaar Meyerstein, waren 1939 aus Nazideutschland nach Cuba geflohen. Große Aufregung gab es, als sich Frau Schalscha mit Leuchtgas das Leben nahm. Das Haus gehörte dem jüdischen Rechtsanwalt Hauptmann. Im selben Haus wohnte ich von 1956 bis 58. 2008 nahm ich an der ersten Sitzung der Gruppe Stolpersteine in Gera teil.

Die Stolpersteine sind für Sie zu einem wichtigen Lebensinhalt geworden, wie sieht die Bilanz aus?

Unsere Gruppe hat die Verlegung von 94 Stolpersteinen in Gera organisiert. Erst vor wenigen Wochen, im November 2019, wurden in Gera elf und in Ronneburg drei neue Stolpersteine vom Künstler Gunter Demnig verlegt. Inzwischen sind es 75.000 europaweit.

Wie erfahren Sie die Namen derjenigen, die später in die Stolpersteine eingraviert werden?

Meistens gibt es Anfragen der Angehörigen, der dritten Generation der Opfer. Es sind die Enkel, die Unrecht und Leid ihrer Familien nicht vergessen lassen wollen.

Woher kommen die Anfragen?

Aus der ganzen Welt. So 2018 aus den USA, wo Verwandte der Brüder Jacob und David Spiegel dann eine Woche zu Gast in Gera waren. Nachkommen der Familie Falkenstein kontaktierte ich beispielsweise in Melbourne.

Während Werner Simsohn noch lebende Zeitzeugen befragen konnte, hilft mir das Internet bei der Recherche.

Hier mahnen die Stolpersteine die Lebenden, doch welche Bedeutung haben sie für die Familien der Opfer?

Für viele Hinterbliebene sind sie der würdige Schlusspunkt unter einem Leben, das durch den Nationalsozialismus gewaltsam mörderisch beendet wurde. Wie für David Spiegel, der in Auschwitz umgekommen ist, sind sie eine Art kleiner Grabstein, den man beachtet, wo man innehält, schweigt, trauert und Blumen niederlegt.

Was treibt Sie weiter zu dieser ehrenamtlichen Arbeit an?

Ich habe die Gedenkstätten Buchenwald, Dora, Flossenbürg, Dachau und Plötzensee besucht. Die Verbrechen, die damals dort geschehen sind, dürfen niemals vergessen, bagatellisiert oder gar geleugnet werden. Als katholischer Christ empfinde ich Verantwortung, weil Juden meine älteren Geschwister im Glauben sind. Auch weil die jüdische und die katholische Gemeinde Geras etwa zur gleichen Zeit, um 1890, gegründet wurden. Wir sind dankbar für alle Spenden durch die Bürgerschaft Geras. Die Lebensgeschichten einstiger Geraer, die ich bisher recherchiert habe, werde ich in einem Buch zusammenfassen. Wer schon jetzt mehr über die Menschen erfahren möchte, deren Namen auf den 94 Stolpersteinen verewigt sind, kann sich in einem App-Store die smartphone-App stolpersteine-guide.de herunterladen und Gera auswählen.

Wie gedenken Sie am 27. Januar der Opfer des Holocaust und der Nazidiktatur?

Ich lade ein, ab 15 Uhr am oberem Eingang vormals Galeria Kaufhof, zu einem kostenlosen Rundgang „Gehen und Gedenken“. Dort erfahren die Teilnehmer, wie viele Geraer die Hölle von Auschwitz erlebten oder von dort niemals wieder heimkamen.

Anlässlich des bundesweiten Gedenktags finden in Gera und Weida Gedenkveranstaltungen statt. In Gera, im Küchengarten, 16.50 Uhr; in Weida am Gedenkstein, Platz der Freiheit,11 Uhr.