Maulbeerbäume mit Geschichte

Goldleuchtender Maulbeerbaum in Liebschwitz.

Gera-Liebschwitz. Gastbeitrag: Wie die Bäume in den Ortsteil kamen und nun gerettet wurden

Dass in einigen Teilen Geras im Februar 2021 notwendige Baumfällungen durchgeführt werden, hatte die Stadtverwaltung Gera unlängst verkündet, die Tageszeitung berichtete. Insbesondere sollten kranke Eschen, die von einem Pilz befallen sind und daher nach und nach absterben, gefällt werden. Auch der Stadtteil Gera-Liebschwitz war betroffen. Bäume wurden schon im November 2020 gekennzeichnet. Zu sehen waren die roten Markierungen auch an Bäumen im Bereich der Salzstraße am Berghang zum Schulberg und Leichenweg.