Mechthild Scrobanita im Geraer „Theater-Café“

Gera. Die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde bietet vier Veranstaltungen an.

Für die am 1. September begonnene Spielzeit 2023/2024 hat der Vorstand des Vereins der Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera für die beliebte Veranstaltungsreihe „Theater-Café“ vier Termine vereinbaren können. Moderiert wird das „Theater-Café“ weiterhin von Schauspieldirektor Manuel Kressin. Er wird wieder unterhaltsam mit Künstlern unterschiedlichster Sparten zu ihrer Arbeit, ihren Vorhaben und Projekten am Theater plaudern. Die Schauspieler, Sänger, Puppenspieler und Musiker geben dabei Kostproben ihres Könnens.

Das erste „Theater-Café“ findet am 14. Oktober um 14.30 Uhr statt. Zu dieser Veranstaltung hat Kammerschauspielerin Mechthild Scrobanita zugesagt. Begleitet wird sie von Schauspielkapellmeister Olav Kröger. Zur Mitwirkung weiterer Künstler an den Folgeterminen ist der Vorstand des Vereins gemeinsam mit der Theaterleitung und dem Moderator noch im Gespräch.

Die folgenden Termine des „Theater-Cafés“ sind am 2. Dezember, am 23. März 2024 sowie am 25. Mai 2024, immer 14.30 Uhr beginnend in der Bühne am Park in Gera. Zu allen Veranstaltungen sorgt der Verein mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen für die kulinarische Umrahmung.