Medimax in Gera wird zu Euronics

Die beiden Medimax-Märkte in Gera verschwinden, der Geraer Platzhirsch in Sachen Elektronik bleibt aber. „Grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir die Märkte schließen“, sagt Christian Paisdzior. Aber nur, um sie mit neuem Kooperationspartner und überarbeitetem Sortiment möglichst schnell wieder zu eröffnen. Denn aus Medimax in der Geraer Braustraße und den Arcaden sowie den Fachmärkten in Zeitz und Glauchau wird Euronics XXL.

Christian Paisdzior ist Geschäftsführer der Gesellschaften hinter den vier Fachmärkten sowie der Maxi-Media Online GmbH, die allesamt zur Geraer Maxi-Media Holding GmbH gehören. Sein Arbeitsschwerpunkt sei der Vertrieb. Gleichzeitig leitet der 44-Jährige aus Naumburg den Markt in den Gera Arcaden. Bereits im vergangenen Jahr sei nach reiflicher Überlegung die Entscheidung für den neuen Kooperationspartner gefallen, die Euronics Deutschland eG, eine Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte mit über 1300 Mitgliedern und Sitz in Ditzingen (Baden-Württemberg). „Zum 1. Januar hat diese Kooperation schon begonnen, auf dem Papier sind wir also schon Euronics“, sagt Paisdzior.

Gutscheine, Garantien und Verträge bleiben unberührt

Optisch ist das in Gera noch nicht zu erkennen, aber das Ziel sei es, bis ins zweite Quartal alle vier Märkte – zeitlich versetzt – umzustellen. Zunächst kämen Abverkauf und eine vorübergehende Schließzeit, da ja doch ein bisschen Arbeit mit der Umfirmierung und Umgestaltung einhergeht. Man wolle aber auch künftig das volle Sortiment bereithalten, an einigen Stellen auch erweitern. Am insgesamt etwa 150 Mitarbeiter starken Unternehmen selbst würde sich nach dem Ende des Medimax-Franchises aber nichts ändern, sagt Christian Paisdzior und erklärt auf Nachfrage, dass Garantien, Gutscheine und etwaige Verträge natürlich weiter gelten. Auch unterstreicht er, dass beide Fachmärkte in Gera erhalten bleiben. Bereits im September hatte Euronics den Neuzugang vermeldet und sprach vom „umsatzstärksten Partner der Medimax-Gruppe“, der in die Marke Euronics XXL wechsle. Man habe ein Mitglied gewonnen, dass den eigenen Qualitäts- und Serviceanspruch teile und auch strukturell passe, heißt es in der Pressemitteilung von Euronics. Paisdzior lobt darin die „hohe Lösungskompetenz und die starke mitgliederorientierte Ausrichtung“ des neuen Partners.

Geraer Märkte 2007 und 2013eröffnet

Bei Medimax hingegen – einer aus der Electronic-Partner-(EP)-Verbundgruppe hervorgegangenen Fachmarktkette mit eigenen Filialen und Franchise-Standorten – seien zuletzt einige Veränderungen zusammengekommen, die in der Summe zu der Entscheidung für einen anderen Partner geführt hätten, sagt Christian Paisdzior gegenüber unserer Redaktion. „Handel ist ja ständig in Bewegung“, sagt er und man wolle sich dem Markt anpassen und der Kundschaft viel bieten. Warenverfügbarkeit, Sortiment, hohe Aktivität und Präsenz zum Beispiel auch in der TV-Werbung, seien Argumente für Euronics gewesen.

2007 eröffnete die Geraer Unternehmerfamilie Friedrich den Medimax-Markt in der Geraer Braustraße, 2013 jenen in den Gera Arcaden.