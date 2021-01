Mehr als halbe Million Euro durch Temposünder für Gera

Gera. Laden freiere Straßen zum schnelleren Fahren ein? Oder waren doch mehr Fahrzeuge unterwegs, als man durch Lockdown und Corona-Beschränkungen vermuten könnte? So oder so hat die Stadt Gera 2020 durch kommunale Geschwindigkeitskontrollen mehr Tempoverstöße registriert als in den Vorjahren. Das geht aus Zahlen mit Stand Ende November hervor, die die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Demnach wurden – jeweils Ende November – im vorigen Jahr 20.682 Geschwindigkeitsverstöße auf Geras Straßen registriert, 2019 waren es 18.247 und 2018 waren es 18.774. Auch wenn die Blitzersäulen in Gera-Langenberg und in Gera-Weißig nun schon eine Weile stehen, sind auch dort noch immer einige Fahrer zu schnell. Am Langenberger Friedhof waren demnach im vorigen Jahr 1123 Verkehrsteilnehmer stadteinwärts und 1875 stadtauswärts zu schnell unterwegs. In Weißig, wo die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 60 km/h liegt, wurden 608 Fahrer stadteinwärts und 216 Fahrer stadtauswärts geblitzt. Die restlichen Verstöße wurden bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen festgestellt.

