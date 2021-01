Mehr Streit unter Münchenbernsdorfer Nachbarn geschlichtet

Am Montag war er mit einem Jäger unterwegs, weil eine Kanzel beschädigt wurde. Eine Bürgerin saß am Dienstagvormittag im Büro des Kontaktbereichsbeamten (Kobb) im Rathaus von Münchenbernsdorf. Sie erstattete Anzeige wegen Betrug im Internet. Ihr Konto wurde gehackt. „Diese Straftat hat zugenommen. Auch junge Leute sind nicht davor gefeit. Sie bestellen viel übers Handy, vertrauen irgendwelchen Versandhändlern und ihren Schnäppchenangeboten und geben ungeschützt ihre Daten preis. Gerade in Zeiten der Pandemie wird viel übers Internet bestellt. Ein Eldorado für dubiose Geschäftemacher“, sagt Mario Weineck.

Gewaltstrafteten durch übermäßigen Alkoholkonsum gingen zurück

Der Polizeihauptmeister sorgt seit 1. April vergangenen Jahres für Sicherheit und Ordnung in der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf. Vorgänger Andreas Binder ist in den Ruhestand gegangen. Der Kriminalitätsatlas an der Wand erinnert noch an ihn.

„Jetzt wird alles digitalisiert“, bemerkt Mario Weineck. „In meinem Revier gab es bis heute kaum Beschaffungskriminalität“, sagt der 52-Jährige. „Das lag sicherlich am Lockdown. Viele Leute waren zu Hause.“ Zurückgegangen seien ebenso die Gewaltstraftaten durch übermäßigen Alkoholkonsum. „Feste fanden nicht statt.“

Zusammen auskommen will gelernt sein

Zugenommen haben die Familien- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. „Ich musste öfters schlichten.“ Die Ursache in den verbalen Auseinandersetzungen sieht Weineck darin, dass viele Bürger über einen langen Zeitraum zusammen auskommen mussten. „Das will gelernt sein.“

Auch weniger Unfälle, meist Missachtung der Vorfahrt, habe er in seinem Gebiet zu verzeichnen. „Dennoch war es ein ruhiges Jahr“, so der Kobb.

Er bedauert aber, dass Präventionsveranstaltungen nicht stattfinden konnten. So wollte er in der Grundschule Münchenbernsdorf über die Gefahren, die mit den sozialen Medien einhergehen, sprechen. Im DRK-Ortsverband war eine Aufklärung über die Betrugsmaschinerie, der immer wieder ältere Bürger zum Opfer fallen, geplant.