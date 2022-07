Mehrere Menschen in Gera durch Hundebisse verletzt

Gera. Mehrere Menschen sind am Samstag in Gera durch Hundebisse verletzt worden. Die Tiere waren plötzlich aufeinander losgegangen. Beim Versuch, sie zu trennen, wurden die Beteiligten gebissen.

In Gera sind am Wochenende mehrere Menschen durch Hundebisse verletzt worden. So wurde in der Nacht zum Sonntag am Hauptbahnhof ein 53-Jähriger gebissen, als er versuchte, seinen Hund von dem Vierbeiner einer 35-Jährigen zu trennen, die aufeinander losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der helfen wollte, erlitt Verletzungen, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde.

Schon am Samstag waren ein 68-Jähriger und eine 19-Jährige von ihren Tieren gebissen worden, die zuvor aufeinander losgegangen waren. Da der Hund des Mannes sich während eines Spaziergangs losreißen und auf das Tier der jungen Frau losgehen konnte, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

