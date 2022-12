Mehrere Polizeistreifen bei körperlicher Auseinandersetzung in einer Bar

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es am Samstag in einer Geraer Bar gekommen. (Symbolbild)

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Samstag in der Humboldtstraße in Gera gekommen.

Am Samstag (17.12.2022) rückten mehrere Polizeistreifen in die Humboldstraße in Gera in den Bereich einer dortigen Bar zum Einsatz aus.

Dort war es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Security-Mitarbeiter (47) gekommen, wobei der 20-jährige Gast verletzt wurde.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

