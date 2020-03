Gera. Nun tritt auch in Gera das ein, was niemand wollte: zahlreiche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern dürfen nicht stattfinden.

Nach Verbot vom Land wegen Corona: Diese Veranstaltungen in Gera sind abgesagt

Am Dienstagmorgen fand die Pressekonferenz zum 28. Geraer Autofrühling noch mit großer Zuversicht statt. Veranstalter Kfz-Innung Ostthüringen und die Stadt Gera bewarben die größte Automesse Ostthüringens am 21. und 22. März. Innungsgeschäftsführer Stefan Haase, Obermeister Andreas Jokisch und Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) sprachen davon „ruhig und besonnen“ mit dem Thema Corona umzugehen und sahen noch keinen aktuellen Grund für eine Absage dieser beliebten und sonst unter großem Publikumsinteresse stattfindenden Veranstaltung.

Nun kann die Messe doch nicht stattfinden, denn am Dienstagnachmittag ordnete ein Erlass der Thüringer Landesregierung an, alle Veranstaltungen über 1000 Besucher abzusagen. Eine entsprechende Weisung war vom Landesverwaltungsamt an kreisfreie Städte und Landkreise durchgegeben worden, mit dem Ziel, durch diese strikten Auflage das Risiko einer Coronavirus-Ausbreitung zu mindern. Veranstaltungen zwischen 500 und 1000 Teilnehmern sollten nach Prüfung nur im Ausnahmefall erlaubt werden.

Überlegungen zu alternativer Auto-Veranstaltung im Herbst

Somit sind Kommunen und Veranstalter jetzt im Zugzwang. „Zwar gibt es nach wie vor in Gera keinen nachgewiesenen Fall von Covid 19, aber es gibt nun die Untersagung des Thüringer Landesverwaltungsamts. Wir bedauern es sehr, aber der 28. Geraer Autofrühling kann nicht wie geplant stattfinden. Er wird abgesagt, weil wir über das gesamte Wochenende und die gesamte Innenstadt betrachtet mehr als 1000 Besucher erwarten“, erklärten Innung und Stadt in einer gemeinsamen Presseinformation. Über eine alternative Veranstaltung oder Information zu den neuesten Automodellen wollen sich Stadtverwaltung und Kfz-Innung noch verständigen, so sei etwa ein Automarkt am 26. September auf dem Hofwiesenparkplatz in Vorbereitung.

Absage weiterer Veranstaltungen in Gera bis April

Wie Stadtsprecherin Charline Köhler am Abend informierte, sind in Gera weitere Veranstaltungen abgesagt: der Abschluss der Frauen- und Familiendekade in den Arcaden am 14. März, die 13. Ostthüringer Studienmesse am 18. März im KuK, der verkaufsoffene Sonntag am 22. März und die Internationale Katzenausstellung am 4./5. April.

