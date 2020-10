Derzeit verschwindet in Gera einiges. Mit lachendem und weinendem Auge kann man diverse Abrissarbeiten in der Stadt beobachten. Ob Freude oder Trauer bei der Industriebrache an der Leibnizstraße, bei der Biermannvilla, der Brandruine am Hauptbahnhof und voraussichtlich bald auch dem Wintergarten überwiegt, das liegt sicherlich im Auge des Betrachters.

Wirklich schön waren und sind die Häuser allesamt nicht mehr und es sind beileibe nicht die einzigen. Dennoch, gerade beim Wintergarten und der Biermannvilla wird sicher bei manchem auch großes Bedauern mitschwingen, ob der Bedeutung – stadtgeschichtlich oder auch durch ganz persönliche Erinnerungen. Zumal stets bis zuletzt die Hoffnung besteht, erhaltenswerte Gebäude auch tatsächlich erhalten zu können. Zum Glück gibt es aber immer wieder auch Lichtblicke anstelle der Abrissbagger. Sei es das denkmalgeschützte Eckgebäude in der Georg-Büchner-Straße 1, das Stadtquartier „Altes Papierwerk“ hinter der Bergschule oder auch in der Clara-Zetkin-Straße die Villa Meyer und das Eckhaus schräg gegenüber.