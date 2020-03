Meine Meinung: Allen wird vieles abverlangt

Katrin sieht schlecht aus. Für sie und ihren Mann, er ist selbstständig, war es ein Kraftakt, die Dreijährige versorgt zu wissen. Ihre Eltern sind zu alt. Die des Papas wohnen an der Küste. Eine Schulfreundin, zurzeit arbeitslos, kümmert sich nun um die Kleine. „Wir brauchen jeden Cent, haben kaum Rücklagen“, klagt Katrin. „Ich darf meinen Job nicht verlieren.“

Diese Sorge trägt in den nächsten Wochen wohl jeder Arbeitnehmer, sollte das gesamte öffentliche Leben ruhen. Was ist, wenn der Betrieb keine Aufträge mehr hat? Wird er überleben? Auch die Geschäftsführer in den Unternehmen treiben Sorgen um, selbst in jenen Betrieben mit vollen Auftragsbüchern. Und so jagt eine Krisensitzung die andere. Täglich müssen neue Entscheidungen getroffen werden.

Chefs versuchen alles, um ihre Beschäftigten zu unterstützen, damit ihre Kinder betreut werden und die Produktion aufrechterhalten werden kann. Bricht diese zusammen, bedeutet das für beide Seiten oft ein schmerzliches Ende.

Also müssen jetzt schnelle und unkomplizierte Regelungen her. Die befragten Unternehmen haben fix reagiert und ihren Mitarbeitern mit Kindern unkomplizierte Wege angeboten. Hut ab! Nur ein gemeinsames Zusammengehen ermöglicht, individuelle Lösungen im Interesse aller, eben für die Zukunft des Betriebes und ihrer qualifizierten Beschäftigten.