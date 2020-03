Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Appell an alle Eltern

Als Mutter eines Kindergartenkindes liest man die Aushänge am schwarzen Brett in der Kita manchmal ungern. Denn dort wird unmittelbar informiert, welche Krankheiten gerade in den Gruppen kursieren. Prima, denkt man dann und hofft inständig, dass Influenza A, Scharlach, Hand-Mund-Fuß, Herpes und dergleichen am eigenen Kind vorbeigehen.

Oft ist es aber doch der geliebte Knirps, den die Keime kalt erwischen. Im Falle von Husten, Schnupfen, Heiserkeit mag das nicht weiter dramatisch sein. Aber wenn Kinderkrankheiten die Runde machen, die man längst für ausgerottet hielt, lässt das nicht nur die Sorgen um den Nachwuchs wachsen. Mich macht das irgendwie auch ärgerlich auf alljene, die den Impfpass verwünschen und auf alle Ratschläge von Ärzten und Bitten des Kita-Personals pfeifen. Mit bekennenden Impfgegnern redet man da wie gegen eine Wand. Da kann man jetzt schon Mitleid mit den Kita-Leitungen haben, die mit diesen Eltern händeringend argumentieren müssen, nur weil sie eine sinnvolle Gesetzgebung umsetzen.

Zu hoffen bleibt, dass auch diese Eltern ein Einsehen haben. Denn: Wer sein Kind gern mit anderen Knirpsen im Kindergarten betreut sehen möchte, sollte sich des Umstandes bewusst sein, dass das Gesundbleiben seines Sprosses auf dem Gesundsein der anderen fußt.