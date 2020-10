An ein Zitat von Kurt Tucholsky knüpfte Angela Merkel an, als sie am Montag den Nationalen Integrationspreis in Berlin verlieh. Zum vierten Mal wurde die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung vergeben. „Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen“, sagte der deutsche Schriftsteller. Er zählt zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik.

„In der Integrationsarbeit stellen Frauen die Mehrheit dar“, sagte unter anderem die Kanzlerin. Sie engagieren sich ehrenamtlich, aber eben auch hauptamtlich in Kitas, in den Schulen - vieles werde dabei zusätzlich zur normalen Arbeit geleistet, so Merkel in ihrer Rede weiter.

Wenn Migranten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Deutschland anwenden können, bringt es unsere Gesellschaft in allen Bereichen voran. Erfolgreiche Einwanderungsgeschichten werden auf diese Weise geschrieben. Zu diesen trägt auch Zahara Hosseini bei. Die 33-Jährige ist eine kluge und starke Frau mit Durchsetzungsvermögen und Empathie. Die gebürtige Iranerin überwindet jede noch so große Hürde. Mit ihrer Arbeit und ihrem Auftreten in einem mittelständischen Unternehmen hat Zahara Hosseini positiv in Berlin auf Gera aufmerksam gemacht. Und das ist eine verdammt gute Nachricht für die Stadt.