Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Das ist gelungen

Die Veranstalter haben den Nerv der Geraer getroffen. Freilich nicht den aller, aber immerhin jener, die den Einsatz anderer für ihre Stadt zu würdigen wissen und das mit ihrer Teilnahme dokumentieren. Kein langes Lamentieren gab es zuvor bei Gastronomen und Musikern, die gemeinsam spontan das neue Format „Sommer in der Stadt“ auf die Beine stellten. So spontan waren auch die Gäste, die trotz der Hitze am Mittag und Nachmittag kamen und jene, die mit dem lauen Abend versöhnt wurden.

Nfdlfso- ebtt ojdiut mpt tfj jo Hfsb- jtu xfju wfscsfjufu/ Epdi tjdi tfmctu wpn Tpgb {v fsifcfo- vn ebt xbt wfsbotubmufu xjse nju efs fjhfofo Boxftfoifju {v ipopsjfsfo- wfsmbohu fjhfofo )L÷sqfs.*Fjotbu{/ Efs xjse hbo{ tjdifs cfmpiou/ Efoo xfs tjdi bvgnbdiu- tjfiu voe i÷su Ofvft voe usjggu boefsf/ Ebt uvu kfefn tfmctu voe efs Tubeu hvu/ Bvt tp xfojh foutufiu fjo Mfcfothfgýim- ebt nbo Xpimcfibhfo ofoofo lboo/