Meine Meinung: Das Volk bäumt sich auf

In vielen Familien gibt es derzeit kein anderes Thema als die politischen Ereignisse der letzten Tage in Erfurt. „Ich lass’ mich von dir nicht mehr überzeugen, zur Wahl zu gehen“, schallt es ärgerlich durchs Telefon, eine Freundin ist am Apparat. „Der Landtag ist ein Irrenhaus“, geht die Schimpfkanonade weiter. „Die angeblichen Volksparteien CDU, FDP können doch nicht machen, was sie wollen. Einfach den Deckmantel der Demokratie überwerfen. Nee so geht es nicht weiter.“ Nach einer kurzen Pause. „Vielleicht sollten wir alle auf die Straße gehen wie 1989.“ Ja, Widerwillen äußern und Widerstand zeigen, so in Gera und in anderen Städten des Freistaates. Noch mehr Bürger müssen sich aufbäumen.

Viele Leute haben den Glauben an den Sinn demokratischer Wahlen verloren, weil im Hinterzimmer um Macht und Posten geschachert wird, wie in einem schlechten Spiel, weil Wahlprozedere diese Machenschaften zulassen. Warum hat noch niemand die Frage nach den parlamentarischen Wahlmodalitäten gestellt, damit ein solcher Poker gar nicht erst möglich wird.

In welchem Sumpf der Unmoral ist mancher Politiker nur versunken? Jene treten das Ansehen von Thüringen und der ehrlichen Abgeordneten, die sich in kleinen Städten und Gemeinden aufopfern, mit Füßen. Bürgerwillen wird mit Hochnäsigkeit ignoriert.

Um zaghaft Vertrauen wieder aufzubauen, wird keine Wahlperiode ausreichen.