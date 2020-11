Meine Meinung: Den Plan umsetzen

Gera hat einen Haushalt. Nicht mehr und nicht weniger. Dass er trotz der Corona-Aufgaben in der Stadtverwaltung pünktlich vorlag, wurde in der Stadtratssitzung gewürdigt. Dass er knapp bemessen ist, hat man dabei nicht verschwiegen. Ob die Stadt damit wirtschaften und leben kann, müssen die nächsten Monate zeigen. Während die einen Fraktionen den Vorteil der Genehmigungsfreiheit und das schnelle Loslegen mit dem ersten Tag des Jahres preisen, rügen andere die Stadtverwaltung, dass sie Rechtsunsicherheit in Kauf nimmt, sich der Debatte verweigert und per Dekret agiert.

Letztlich geht es darum, geplante städtische Gelder und Fördermittel auszugeben und endlich zu realisieren, was schon lange im Munde geführt wird. Für mich gehört da auch der Carport für Geras Parkeisenbahn dazu, für den 2019 große Spenden eingingen. 50.000 Euro will die Stadt dafür berappen.