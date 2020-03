Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Den Tempowechsel mitgehen

Wahnsinn. Noch vor wenigen Tagen war das alles ganz weit weg, am anderen Ende der Welt. Das Jahr hatte kaum angefangen, da war schon wieder März. In ihrem gewohnten Puls rauschte die Zeit dahin, und mit ihr: wir, synchronisiert, eingependelt, den Fuß am Gas, den Blick nach vorn, eins, zwei, drei Wochenenden voraus. Termine geben Anhaltspunkte, alles zwischen dann und jetzt wird abgespult, das Hamsterrad dreht sich, der Vorrat an Ködern erschöpft nicht.

Wahnsinn. Haben Sie sich in dieser Woche schon einmal bei der Frage ertappt, wie lange wir inzwischen im Ausnahmezustand leben? Haben Sie sich dabei ertappt, wie Sie mit der ernüchternden Antwort in Richtung 19. April blickten und dachten: So lange noch? Zeit ist relativ. Der vermeintliche Endpunkt gibt keinen Halt, hilft kaum dabei, die Zeit zwischen dann und jetzt schneller vergehen zu lassen. Vielen schwant, dass das nur ein Zwischenziel wird. Wie viele noch eingestreut werden müssen bis zur Rückkehr ins Normale, liegt mutmaßlich vor allem an uns. Indem wir den erzwungenen Tempowechsel nun auch wirklich mitmachen, und nicht so tun, als ob wir derzeit den Rhythmus vorgeben könnten.