Meine Meinung: Die Familie zusammenschweißen

Einsatzkräfte müssen sich in Ernstfällen aufeinander verlassen können. Gemeinsam Einsätze fahren oder üben liefert dafür die Grundlagen. Wenn es auch zwischenmenschlich und noch dazu über Organisationsgrenzen hinaus passt, kann das nur gut sein. Genau da setzt das inzwischen zur schönen Tradition gewordene „Blau-Licht-Turnier“ an

Es holt die verschiedenen Organisationen abseits ihres so wichtigen Dienstes für die Allgemeinheit zu einem vergnüglichen Abend zusammen, an dem der sportliche Wettstreit grundsätzlich an zweiter Stelle steht. Löblich, dass man die Idee hinter dem Turnier so wichtig ansieht, dass man sich nicht schicksalsergeben dem Fehlen einer Eisbahn fügt, sondern nach einer Lösung sucht.

Wie es der Zufall will, passt die Hauptausschussdebatte gut zum Thema. Während hier die eine „Feuerwehr Gera“ beschworen wird, um zu unterstreichen, dass der Brand- und Katastrophenschutz in einer Stadt wie Gera eben nur im Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt funktioniert, geht das Blau-Licht-Turnier sogar noch einen Schritt weiter. Es soll die gesamte, sogenannte „Blaulicht-Familie“ der Stadt zusammenschweißen.