Die Geduld der Investoren in der Baubranche wird auch in Gera auf die Probe gestellt.

Meine Meinung: Die Geduld der Investoren

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte schon Ovid, ein antiker römischer Dichter. Geduld wird oft auf eine harte Probe gestellt. Die Römer haben einst auch schneller gebaut, trotz einfacher Werkzeuge. Chinesen ziehen in Windeseile in ihren Metropolen Gebäude hoch. Ruckzuck entstehen in den Arabischen Emiraten Hochhäuser. Nur in Deutschland scheint in dieser Branche oft die Schnecke das Tempo zu bestimmen.

Weil den Investoren immer mehr Vorschriften auferlegt werden, ist Geduld gefragt. Gewiss, Standards müssen sein, damit ein Objekt nicht irgendwann wie ein Kartenhaus zusammenkracht und Menschen zu Schaden kommen. Allerdings schrecken zu viele und stets neue Auflagen manchen Bau-Geldgeber ab. Die Folgen: Flächen liegen brach. Häuser verfallen. Aber ist gibt Investoren, die wollen, ziehen sich nicht zurück und ändern eben ihre Planungen, wie verlangt. Zu ihnen gehört die Rodro GmbH & Co. Grundbesitz KG Grünwald. Oft betonte Chef Thomas Hubert im Gespräch, dass die Botanische Gasse kommen wird. Er nähme das Projekt sehr ernst und hoffe, dass der Baubeginn dann nicht durch fehlende Gewerke verzögert wird.