Meine Meinung: Etwas Boden gut gemacht

Mit einem Inzidenzwert zwischen 35 und 50 befindet sich Gera derzeit im gelben Bereich der Corona-Ampel. Dass die Stadt dennoch bereits als ein Thüringer „Hotspot“ bezeichnet wurde, bleibt leider nicht ohne Wirkung, wie insbesondere Karin Schumann vom Gästeführerverein deutlich macht. Gleich drei Reisebus-Besatzungen bleiben lieber fern.

Vorwürfe machen kann man den Reisenden sicher nicht. So wie sicher auch Geraer beobachten, wie sich die Corona-Lage am Zielort eines geplanten Urlaubs entwickelt und davon womöglich abhängig machen, überhaupt loszufahren, so tun es andere, wenn das Urlaubsziel Gera heißt. Sicher, Diskussionen um innerdeutsche Beherbergungsverbote und Aufrufe, die Herbstferien lieber daheim zu verbringen, machen die Situation insgesamt nicht einfacher für Beherbergungsbetriebe und andere Anlaufpunkte für Touristen in der Stadt.

Da kann man froh sein, dass mit der zwischenzeitlichen Entspannung der Lage im Sommer zumindest ein wenig verlorener Boden wieder gut gemacht werden konnte – ganz zu schweigen vom Wohnmobilhafen, der seit Mai eine Erfolgswelle reitet. Und das, obwohl Gera sicher auch weiterhin nicht zu den ganz großen innerdeutschen Urlaubszielen zählt.