Mutige Geraer mit einer Portion Euphorie und fachlichem Fundament sehen in ihrer Stadt künftig die Thüringer Hochburg der Softwarewirtschaft. Es ist wohltuend, Menschen mit Zielen zu erleben, die sich davon nicht abbringen lassen und denen auch ein Schulterklopfen eines Ministers nicht die Flügel stutzt.

Für viele Geraer ist Smart City noch nicht greifbar. Dieses Beispiel zeigt, was dahinter stecken kann. Noch befinden sich die fünf Arbeitgruppen, zu denen die zum Bereich Wirtschaft gehört, in der Strategiephase. 19 Projektideen sind zusammengetragen. Welche verwirklicht werden, steht noch nicht fest. Dass bei der Umsetzung das neue Institut eine Rolle spielen wird, ist sicher. Dafür soll es auch institutionelle Unterstützung erhalten. Von der IHK zum Beispiel, die das noch in ihren Gremien beschließen muss.

Wenn übrigens Nicht-Informatiker im langen Institutsnamen eine unkonkrete Formulierung vermuten, dem erklären die Gründer, dass mit dem Terminus Anwendungsentwicklung Software gemeint ist. Ein Institut mit dem eingängigeren Namen angewandte Informatik gibt es schon in Leipzig. Verwechslungen provozieren, das wollten die Geraer nicht.

Nun muss sich die Institutsidee herumsprechen und bei Geraer Unternehmern zünden. Zu oft sagen viele von ihnen noch, dass sie nicht wüssten, was um sie herum geschieht. Auch das will das Institut ändern.