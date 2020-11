Meine Meinung: Finale mit guten Aussichten

Jubeln unter der Maske. Das geht nicht so gut. Trotzdem freute sich der letzte Monatssieger des zweiten Jahrganges unserer Gemeinschaftsaktion „Azubi des Monats“ auch sichtbar. Corona verlangt viel von uns ab. Dazu gehört auch, Gewohnheiten zu ändern. Normalerweise hätten wir mit den Azubis und ihren Ausbildern auf Abstand gefeiert. Das geht jetzt im Herbst nicht mehr. Unsere Lesergewinner, zehn werden unter den Einsendern jedes Mal gezogen, waren schon das ganze Jahr in den Runden mit den Auszubildenden wegen des Infektionsschutzes nicht dabei.

Gejubelt habe auch ich. Die Volksbank sagte zu, 2021 das dritte Jahr in Folge mit unserer Redaktion den „Azubi des Monats“ zu suchen. Die jungen Leute, die wir porträtieren, stehen stellvertretend für die, die der Region nicht den Rücken kehren und hier ihre Zukunft bauen. Ermöglicht wird ihnen das von Firmen, die in interessanten Berufen ausbilden.

Dass wir bei der Auswahl der Jugendlichen in der Vergangenheit einen guten Riecher hatten, beweisen andere Nachrichten in unserer heutigen Ausgabe. Chemielaborantin Emily Stolze und Industriemechaniker Florian Modrach, beide nominiert als Azubi des Monats Oktober 2019, sind die Landesbesten in ihrem Fach. Glückwunsch!