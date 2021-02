Meine Meinung: Gedämpfte Freude

Über die Not der Friseure nicht nur in Gera.

Auch ich sehne den Tag herbei, wenn meine Friseurin mich wieder freundlich begrüßen kann. Ein schöner Schopf sieht nämlich anders aus als jetzt meiner. Trotz der in Aussicht gestellten Öffnung der Salons, heißt es nun erneut abwarten. Abwarten wie so oft in den letzten Wochen. In Pandemie-Zeiten Optimismus zu bewahren, ist schwer für Inhaber von Firmen, deren Unternehmen geschlossen bleiben müssen. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob das Geld reicht, die Beschäftigen bei der Stange bleiben und die Kunden Treue beweisen. Auch bei vielen von ihnen wird das Geld knapp.