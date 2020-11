Meine Meinung: Gegen die Stille

Vom grauen November für den Kultur- und Veranstaltungsbereich hatte ich vor zweieinhalb Wochen geschrieben, als zunächst nur für diesen Monat die neuerlichen Corona-Beschränkungen verkündet wurden. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen leider, dass es wohl nicht beim tristen November bleiben wird, auch wenn man offenbar noch ein paar Tage warten möchte, um Mut zu sammeln, diese nächste Hiobsbotschaft zu verkünden.

Doch wie überbrücken gerade jene die kontakt- und kulturarme Zeit, die damit eigentlich ihr Leben bestreiten? In einer kleinen Serie sollen sie zu Wort kommen, jene, die in der Kunst- und Kulturszene und in der Veranstaltungsbranche hauptberuflich auf und hinter der Bühne aktiv sind. Ersticken Bürokratie und Existenzangst die Schaffenskraft? Oder wird die Kreativität in der Zwangspause vielleicht sogar beflügelt? Wie viel Linderung verschaffen digitale Möglichkeiten? Und woher beziehen die Betroffenen ihre Motivation in dieser „Zwischen-Zeit“? Den Auftakt macht Jens Möller, den viele als „Der Mölli“ kennen.

„Ohne Kunst und Kultur wird’s still“ – So heißt eine Kampagne, die aufmerksam machen will auf die Not in der Kulturszene, auf fehlende Wertschätzung und auf die Gefahren für zahlreiche Existenzen und für die kulturelle Vielfalt als solche. Auch wir wollen einen kleinen Beitrag gegen diese Stille leisten.