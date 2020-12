Meine Meinung: Ins Gegenteil verkehrt

Teils Warteschlangen vor Geschäften, mit Autos verstopfte Innenstadtstraßen… Ist denn schon Weihnachten? Nein, aber zweiter Lockdown. Diese Ausnahmesituation in der Ausnahmesituation zeigte sich am Montag garantiert nicht nur in Gera. Damit dürften sich die verordneten Maßnahmen erst einmal ins Gegenteil verkehrt haben. Statt Kontakte zu minimieren und Ansammlungen zu entzerren, tragen die letzten zwei Konsumtage zur Konzentration bei. Wäre da ein sofortiger Lockdown ab Montag nicht klüger gewesen? Oder hätte auch eine Ansage ab kommenden Samstag genügt? Zudem werden vielfach detaillierte Regelungen vermisst: Was passiert mit Filial-Abteilungen jenseits der Grundversorgung? Dürfen Online-Bestellungen vor Ort abgeholt werden? Welche Ausnahmen sind überhaupt gestattet? Viele Fragen bleiben offen wie so oft in diesen Tagen.