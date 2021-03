Meine Meinung: Kuddelmuddel abgeliefert

Nun können wir uns rundherum erneuern lassen. Wochenlang haben wir darauf gewartet. Nach den Friseuren dürfen Nageldesigner und Kosmetiker endlich aufschließen. Der Preis der Wiedereröffnung ist hoch. Das Hygiene-Regelwerk der Landesregierung ist ein Kuddelmuddel an Verordnungen für die eh schon gebeutelte Branche. Es verärgert die Beschäftigten, weil ungerecht. Andere Berufszweige mit nahem Körperkontakt werden von den Bestimmungen ausgeklammert. Zu den strengen Hygienestandards, die vor der Pandemie für jeden Studio-Inhaber eigentlich selbstverständlich waren, kommen weitere Vorschriften dazu. Wer zur Kosmetikerin will, muss vor ihren Augen einen Schnelltest machen. Diesen hat sich der Kunde selbst zu besorgen. Ist er negativ, steht der Schönheit nichts mehr im Wege. Eine andere Möglichkeit, das Studio zu betreten, gewährt eine 24-Stunden-Bescheinigung in einem der zwei Corona-Schnelltest-Zentren. Dieser Test ist kostenfrei. Nicht alle werden einen solchen Aufwand betreiben. Resultat: Kunden bleiben weg.

Mbvu Iboexfsltspmmf tjoe jo Hfsb voe Vnmboe 93 Lptnfujltuvejpt fjohfusbhfo/ Tfju Nås{ wfshbohfofo Kbisft cjt {vn Npoubh nfmefufo bdiu Lptnfujlfs jo Hfsb jis Iboexfsl bc/