Meine Meinung: Mit dem Baby ins Kino

Eines dürfte sicher sein: Einen Still-Flashmob braucht das Geraer Metropol-Kino nicht zu fürchten. Erinnern Sie sich? Diese Form des Protests hatte es vor einem knappen Jahr in den Gera Arcaden nach einer Episode rund ums Stillen in der Öffentlichkeit gegeben.

Ziemlich exakt ein Jahr ist es her, dass wir das Projekt der Still- und Wickelpunkte für Gera vorstellten, das die SRH Hochschule für Gesundheit gemeinsam mit der Stadt damals gestartet hatte. Aufgerufen waren öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Gaststätten und ähnliches, Rückzugsorte für die Bedürfnisse von Babys einzurichten und auszuweisen. Ein sichtbares Zeichen für Familienfreundlichkeit in der Stadt.

Schön, dass sich im Metropol-Kino nun nicht nur ein solcher Ort findet, sondern das Thema gleich weitergedacht wurde. Das Kinderwagen-Kino ist vielleicht keine Geraer Erfindung, definitiv ist es ein schönes Angebot, etwas Abwechslung in den sich allmählich verstetigenden Alltag junger Mütter und Väter zu bringen. Ein gemeinsames Erlebnis allemal, selbst wenn der ausgewählte Film vielleicht nicht eines jeden Geschmack trifft. Wie gesagt, es ist ein Angebot. Dass es gleich so gut genutzt wurde, ist erfreulich für das familienfreundliche Lichtspielhaus.