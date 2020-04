Meine Meinung Musik gegen die Isolation

Wenn man auf seinem Balkon sitzt, etwa beim Frühstück oder mit einer Zeitung auf den Knien, fühlt man sich schnell gestört von Musik, die von anderen Balkonen hinüberweht. Man muffelt über die Lautstärke oder den Musikstil, der so gar nicht den eigenen Geschmack treffen will. Die Musik, die aber am Sonnabend von zwei Balkonen der Saalfelder Straße 13 durchs ganze Viertel schallte, kam bei den meisten Nachbarn bestens an. Manche klatschten, andere tanzten sogar. Und einige kamen vom Klang angezogen, sogar auf die große Wiese vor dem Haus, um zu lauschen. Jetzt, wo Veranstaltungen verboten sind und öffentliches kulturelles Leben brach liegt, kamen sie in den Genuss eines Konzerts. Die Musik brachte sie trotz Kontaktsperren und Abstandsregelungen zusammen und zwei Stunden gute Laune gegen die Isolation.