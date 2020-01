Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung Singen verbindet und hilft

Hat es bei Ihnen schon geklingelt, liebe Leserinnen und Leser? Ich meine nicht den Postboten, der bei Ihnen ein Paket abgeben will, weil der Nachbar nicht erreichbar ist. Ich meine die Kinder, die als Sternsinger verkleidet, jedes Jahr am Dreikönigstag von Haus zu Haus gehen. Sie erinnern um den 6. Januar in vielen Orten an die Heiligen Drei Könige Casper, Melchior und Balthasar. Die Sternkundigen sollen vor mehr als 2000 Jahren das Jesuskind im Stall von Bethlehem besucht haben.

Unsere Mädchen und Jungen sammeln für arme und notleidende Kinder, singen und bringen den Segen. Der bedeutet, einem Menschen Gutes im Namen Gottes wünschen. Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Jedes Jahr gehen die Spenden in ein anderes Land wie Malawi, Bolivien oder eben heute in den Libanon. Auf der ganzen Welt soll es an die 2000 Hilfsprojekte für Kinder in Not geben. Sie brauchen unsere Unterstützung. Nichts ist schlimmer als in weinende, traurige oder leere Kinderaugen zu schauen, weil die Kleinsten Hunger haben, ihnen Krankheit Kraft raubt. Zaubern wir jenen Mädchen und Jungen ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie endlich Hilfe erhalten.