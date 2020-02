Meine Meinung: Straffer Zeitplan

„Es wäre schön gewesen, man hätte vorher mit uns gesprochen“, sagt Ines Wartenberg, Chefin des städtischen Veranstaltungsbereichs. Drei Tage vor der Landtagswahl – deren Ergebnis nun für einen Paukenschlag sorgte –, am Ende einer langen Stadtratssitzung und sicher auch auf der Welle der Klima- und Umweltbewegung wurde die Initiative zum Mehrweg-Pfandsystem von Linken, Grünen und SPD behandelt. Und schließlich abgewandelt durch den CDU-Antrag mehrheitlich beschlossen.

Das waren die Rahmenbedingungen des an sich ja vernünftigen Vorstoßes für weniger Müll in der Stadt. Und obwohl mir die Vorgabe sehr ambitioniert erschien, schon 2020 die Anbieter für Stadtfeste nach den im Oktober beschlossenen Kriterien auszuwählen, scheint die Stadt dies umsetzen zu können. Dass es für weitreichendere Festlegungen auch einen konzeptionellen Unterbau braucht, ist nachvollziehbar. Insofern war der Beschlusspunkt, binnen zwei Monaten einen Vorschlag für eine Satzungsänderung vorzulegen, vielleicht doch zu ambitioniert. Dennoch ist Ines Wartenberg auch irgendwie froh über den Stadtrats-Auftrag. „Das ist so ein Thema, da sagt man immer: Man müsste mal…“ Nun muss man.