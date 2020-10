Meine Meinung: Suchen und finden

Schon als Kind durchstreifte ich die Wälder und suchte. Meist Sonntag früh ging es los, ich musste beizeiten aufstehen. Füllte sich mein Spankorb schnell mit Maronen, Rotkappen, Butter- und Steinpilzen, mehr kannte ich nicht, stieg die gute Laune. Der Spaßfaktor sank rapide, wenn ich nach einer Stunde immer noch nix entdeckte.

Nur gut, dass es Pilzexperten gibt, die nicht nur die guten und schlechten Exemplare der Sammler voneinander trennen, sondern ihre Wissen über die vielen essbaren Pilze weitergeben und sogar manche üppige Fundstelle verraten.

Von den etwa 4300 Pilzarten, die in Thüringens Wälder sprießen, können 300 unbedenklich verzehrt werden. Pilze sind gesund. Sie enthalten Mineralien, Vitamine und können heilen. Schon in der Jungsteinzeit war die antibiotische und entzündungshemmende Wirkung des Birkenporlings bekannt. Er wurde bei der Gletschermumie Ötzi, die heute im Museum in Bozen liegt, in der Reiseapotheke gefunden. Der Birkenporling gilt auch als Vitalpilz, der gegen Magenbeschwerden helfen soll, wenn ein Sud aus ihm zubereitet und getrunken wird. Im Magen von Ötzi wurde ein Bakterium nachgewiesen und Darmparasiten, die ihn geplagt hätten. Vielleicht steckte deshalb Birkenporling in seiner Tasche.