Meine Meinung: Vom Reden und Zuhören

Es klingt nach einem interessanten Format, dass der Geraer Filmemacher Falk Müller da mit seiner Thüringen-Pilotfolge für eine mögliche Doku-Serie in die Tat umsetzte. Und auch, wenn die Grundkonstellation – mit dem Trabi durch Thüringen, um dem Volk aufs Maul zu schauen – bei mir zunächst Assoziationen eines weiteren Ostalgie-Formates weckte, dürfte gerade das vergleichsweise junge Alter des Filmemachers Spannung in die Sache bringen.

Ebenso wie das Ansinnen, für weitere Folgen mit der kultigen Pappe auch durch Bayern oder Baden-Württemberg zu fahren, wo der Anblick des Gefährts allein womöglich schon eine ganz andere Dynamik ins Gespräch bringen kann. Man darf gespannt sein, ob man von dem Geraer nach der Kinopremiere im Metropol bald regelmäßig mehr sieht.

Vor allem ist es aber das Ansinnen, das unterstützenswert ist, die Verständigung in der Gesellschaft zu fördern, Filterblasen im digitalen, aber auch im analogen Umfeld zu überwinden und wieder miteinander zu sprechen. Und zwar so, dass nicht sinnbildlich alle gleichzeitig reden, sondern, dass der eine dem anderen auch zuhört und umgekehrt. Passenderweise zielt die deutsch-deutsche Partnerstadt-Veranstaltung „Deutschland im Gespräch“ in die gleiche Richtung.