Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Von Bekanntheit profitieren

Vom neuen Look Eric Stehfests kann man begeistert sein oder auch nicht. Sein Buch „9 Tage wach“, das autobiografisch von einer extremen Lebensphase im Drogenrausch handelt, muss auch nicht zwingend Lieblingslektüre werden. Trotzdem muss man dem 30-Jährigen eines anerkennen: Er lenkt den Blick der Öffentlichkeit gezielt immer wieder nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf unsere Stadt. Er macht vor Klatschreportern, in Internet-Sendeformaten und bei anderen Gelegenheiten, in denen ihm die Aufmerksamkeit der Medien gewiss ist, auch Gera immer bekannter.

Dort wirbt er für sein Café „Studio 31“ in der Amthorstraße, seinen Bestrebungen ein Tonstudio für hiesige Bands und DJs zu etablieren und auch den brandneuen Film, der auf seinem Buch basiert, lässt er bei uns im Comma Premiere feiern. So lässt er Gera von seiner Bekanntheit profitieren. Für diesen Dienst, den der Darsteller unserer Stadt erweist, müsste man sonst ziemlich aufwendige Marketingmaßnahmen ergreifen.

So bekommen wir von seinem Rampenlicht umsonst etwas ab. Zumindest wissen seine Fans jetzt, dass es Gera gibt und vielleicht auch, wo das in Deutschland liegt. Und wenn alles gut läuft, kommen sie auch mal hierher, um in seinem Café Station zu machen - wenn auch nur in der Hoffnung, ihn dort persönlich zu treffen.