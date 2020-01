Meine Meinung: Wenn es dringend wird

Was vereint die Touristen weltweit? Die Suche nach tollen Sehenswürdigkeiten und die nach Toiletten. Letztere kann einen Städtetrip zur Qual machen. Nicht alle Einrichtungen laden zum Benutzen der WCs ein. Vor lauter Verzweiflung pinkelt der eine oder andere schon mal an den Baum oder hinter einen Busch. Wird er erwischt, droht eine drastische Strafe. Eklig ist es zudem.

Eine pfiffige Idee, um das menschliche Bedürfnis in den Griff zu bekommen, vereint inzwischen 270 Städte und Gemeinden bundesweit. Da Neuanschaffungen und Pflege von Toiletten teuer sind und auch Vandalismus die Kosten für die Kommunen in die Höhe treibt, werden Gastronomen ins Boot geholt. Betreiber von Restaurant und Cafés, die mit Schildern zum kostenlosen Benutzen ihrer stillen Örtchen einladen, werden von der jeweiligen Stadt finanziell unterstützt. Tagesgäste und Nachtschwärmer können auf saubere und gepflegte Toiletten gehen. Eine tolle Aktion, der sich Gera anschließen sollte.

Einen Vorschlag der Redaktion will die Verwaltung prüfen, nämlich die Rathaus-Toiletten für Einheimische und Besucher gegen eine Gebühr zu öffnen. Es gibt genügend Wege, dem Notfall Notdurft endlich zu begegnen. Dann würde es auch nicht mehr passieren, dass sich mein Enkel in die Hose pullert, weil kein WC in der Nähe ist.