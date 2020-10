Junge Influencer, Youtuber oder Blogger machen oft das nichtigste Tun im Netz öffentlich. Follower sollen klicken und bewundern.

Ich habe in dieser Woche Menschen kennengelernt, die mir wirklich imponieren. Ihr Lebensweg zeigt Brüche, aber die Frauen jammern nicht. An einer Supermarkt-Kasse erzählte mir eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, dass sie kürzlich den gut bezahlten Job verlor. Sie räumt jetzt Regale ein.

Und da ist Zahra Hosseini Massoum. Sie kam aus dem Iran, lernte unsere Sprache. In einem mittelständigen Unternehmen kümmert sich die 33-Jährige um die Ausbildung von Lehrlingen und treibt dort die Digitalisierung voran. Am Montag war die junge Frau bei der Verleihung des Nationalen Integrationspreises in Berlin dabei und brachte Gera ins Gespräch.

Für die 19-jährige Jasmin Schubert, die sich spät entschied, Bäckerin zu werden, gibt es nichts Schöneres, als früh in der Backstube Torten und Kuchen zu zaubern.

Menschen von nebenan, die sich mit Willenskraft durchbeißen und Neues wagen, sind das Antlitz einer Stadt und die beeindrucken.